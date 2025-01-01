Menu
Sandrine Bonnaire
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sandrine Bonnaire
Cannes Film Festival 2008
France Culture Award
Winner
Cannes Film Festival 2007
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 1995
Best Actress
Winner
Best Actress
Winner
