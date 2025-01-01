Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sandrine Bonnaire Awards

Awards and nominations of Sandrine Bonnaire

Sandrine Bonnaire
Awards and nominations of Sandrine Bonnaire
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
France Culture Award
Winner
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Best Actress
Winner
Best Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more