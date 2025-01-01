Menu
Awards and nominations of Nimród Antal

Nimród Antal
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Award of the Youth
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
