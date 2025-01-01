Menu
Awards and nominations of Sharunas Bartas

Sharunas Bartas
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Best Film on the Relationship Man-Nature
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
