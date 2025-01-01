Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sharunas Bartas
Awards
Awards and nominations of Sharunas Bartas
Sharunas Bartas
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sharunas Bartas
Cannes Film Festival 2005
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2000
Best Film on the Relationship Man-Nature
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree