Catalina Sandino Moreno
Awards
Awards and nominations of Catalina Sandino Moreno
Catalina Sandino Moreno
Awards
Awards and nominations of Catalina Sandino Moreno
Academy Awards, USA 2005
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Nominee
