Awards and nominations of Catalina Sandino Moreno

Awards and nominations of Catalina Sandino Moreno
Academy Awards, USA 2005 Academy Awards, USA 2005
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Nominee
