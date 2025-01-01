Menu
Awards and nominations of Fanny Valette

Fanny Valette
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
EFP Shooting Star
Winner
