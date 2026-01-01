Menu
Mari Natsuki
Mari Natsuki
Date of Birth
2 May 1952
Age
73 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Actor type
Voice actress, The Adventurer
8.7
Spirited Away
(2001)
6.6
Atagoal wa neko no mori
(2006)
6.6
Atagoal wa neko no mori
Fairy Tale, Animation, Anime
2006, Japan
8.7
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
Anime, Family, Animation, Adventure
2001, Japan
