Mari Natsuki
Date of Birth
2 May 1952
Age
73 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Actor type
Voice actress, The Adventurer

Filmography

Genre
Year
Atagoal wa neko no mori 6.6
Atagoal wa neko no mori Atagoal wa neko no mori
Fairy Tale, Animation, Anime 2006, Japan
Spirited Away 8.7
Spirited Away Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
Anime, Family, Animation, Adventure 2001, Japan
