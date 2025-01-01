Menu
Jean Renoir
Awards and nominations of Jean Renoir
Jean Renoir
Awards and nominations of Jean Renoir
Academy Awards, USA 1975
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1946
Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 1951
International Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1946
Best Feature Film
Winner
Venice Film Festival 1937
Best Overall Artistic Contribution
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1939
Best Foreign Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1962
Golden Berlin Bear
Nominee
