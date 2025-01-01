Menu
Roman Kachanov
Awards
Roman Kachanov
About
Filmography
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Special Prize of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2000
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
