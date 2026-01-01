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Kinoafisha
Persons
Bob Fosse
Awards
Awards and nominations of Bob Fosse
Bob Fosse
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Awards
Awards and nominations of Bob Fosse
Academy Awards, USA 1973
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1980
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1975
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1975
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1973
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Program - Variety and Popular Music
Winner
Outstanding Directorial Achievement in Comedy, Variety or Music
Winner
Outstanding Single Program - Variety and Popular Music
Winner
Outstanding Achievement in Choreography
Winner
BAFTA Awards 1973
Best Direction
Winner
Berlin International Film Festival 1984
Golden Berlin Bear
Nominee
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