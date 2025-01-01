Menu
Awards and nominations of Dan Castellaneta

Dan Castellaneta
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
