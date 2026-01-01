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Kinoafisha Persons Julie Kavner Awards

Awards and nominations of Julie Kavner

Julie Kavner
Awards and nominations of Julie Kavner
Golden Globes, USA 1979 Golden Globes, USA 1979
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1977 Golden Globes, USA 1977
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1976 Golden Globes, USA 1976
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1975 Golden Globes, USA 1975
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
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