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Kinoafisha
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Julie Kavner
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Awards and nominations of Julie Kavner
Julie Kavner
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Awards
Awards and nominations of Julie Kavner
Golden Globes, USA 1979
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1977
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1976
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1975
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
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