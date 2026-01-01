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Natalya Rogozhkina
Natalya Rogozhkina
Kinoafisha
Persons
Natalya Rogozhkina
Natalya Rogozhkina
Natalya Rogozhkina
Date of Birth
21 October 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Kazanova
(2020)
7.5
Seks. Do i posle
(2023)
7.3
Tayny goroda En
(2018)
Filmography
Mosgaz. Delo №12
Thriller, Detective, Crime
2026, Russia
6.1
Kholop 3
Kholop 3
Comedy, Adventure
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
6.2
Doctor Vera
War, Drama
2025, Russia
Igra v pryatki
Detective, Thriller, Action
2025, Russia
Metch
Romantic
2025, Russia
6.7
Tochka nol
Drama
2024, Russia
7.5
Seks. Do i posle
Drama, Comedy
2023, Russia
7
Son of a Rich 2
Kholop 2
Comedy
2023, Russia
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