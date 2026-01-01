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Natalya Rogozhkina
Natalya Rogozhkina Natalya Rogozhkina
Kinoafisha Persons Natalya Rogozhkina

Natalya Rogozhkina

Natalya Rogozhkina

Date of Birth
21 October 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Kazanova 7.5
Kazanova (2020)
Seks. Do i posle 7.5
Seks. Do i posle (2023)
Tayny goroda En 7.3
Tayny goroda En (2018)

Filmography

Mosgaz. Delo №12
Thriller, Detective, Crime 2026, Russia
Kholop 3 6.1
Kholop 3 Kholop 3
Comedy, Adventure 2026, Russia
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Tickets
Doctor Vera 6.2
Doctor Vera
War, Drama 2025, Russia
Igra v pryatki
Detective, Thriller, Action 2025, Russia
Metch
Romantic 2025, Russia
Tochka nol 6.7
Tochka nol
Drama 2024, Russia
Seks. Do i posle 7.5
Seks. Do i posle
Drama, Comedy 2023, Russia
Son of a Rich 2 7
Son of a Rich 2 Kholop 2
Comedy 2023, Russia
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