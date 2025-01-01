Menu
Aleksandr Dzyuba
Kinoafisha Persons Aleksandr Dzyuba

Aleksandr Dzyuba

Soviet Park (2006)
Dama s sobachkoy (2022)
Koroleva igry (2014)

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 2 TV Shows 8 Actor 10
Tvoya chuzhaya
Romantic 2025, Russia
Tajna rimskih cifr
Detective, Romantic 2025, Russia
Rodnaya
Romantic 2025, Russia
Kontrolnaya dlya vzroslyh
Romantic 2024, Russia
Zhenshchina bez opyta
Romantic 2024, Russia
Ulovki razuma
Detective 2024, Russia
Dama s sobachkoy
Detective 2022, Russia
Nezdeshniy Viktyuk
Documentary 2016, Russia
Koroleva igry
Drama, Romantic 2014, Russia
Soviet Park 5.3
Drama, Comedy 2006, Russia
