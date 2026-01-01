Menu
Dennis Miller
Awards
Awards and nominations of Dennis Miller
Dennis Miller
Awards and nominations of Dennis Miller
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
