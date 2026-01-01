Menu
Kinoafisha Persons Dennis Miller Awards

Dennis Miller
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
