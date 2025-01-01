Menu
Louis Malle
Awards and nominations of Louis Malle
Academy Awards, USA 1988
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1982
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1973
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Winner
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1971
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1982
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1991
Academy Fellowship
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Direction
Winner
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1982
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1975
Best Screenplay
Nominee
Best Screenplay
Nominee
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 1987
Golden Lion
Winner
UNICEF Award
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Special Golden Ciak
Winner
OCIC Award
Winner
Venice Film Festival 1980
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1963
Competition
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1958
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1984
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1967
Grand Prix
Nominee
