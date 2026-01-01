Menu
Mariya Nikiforova
Mariya Nikiforova
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
7.0
Cargo 200
(2007)
6.3
It Doesn't Hurt Me
(2006)
Filmography
7
Cargo 200
Freight 200
Drama
2007, Russia
Watch trailer
6.3
It Doesn't Hurt Me
Mne ne bolno
Drama, Romantic
2006, Russia
Watch trailer
