Mariya Nikiforova
Kinoafisha Persons Mariya Nikiforova

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Cargo 200 7.0
Cargo 200 (2007)
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me (2006)

Filmography

Genre
Year
Cargo 200 7
Cargo 200 Freight 200
Drama 2007, Russia
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me Mne ne bolno
Drama, Romantic 2006, Russia
