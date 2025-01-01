Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Corbin Bernsen Awards

Awards and nominations of Corbin Bernsen

Corbin Bernsen
Awards and nominations of Corbin Bernsen
Golden Globes, USA 1990 Golden Globes, USA 1990
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 1989 Golden Globes, USA 1989
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more