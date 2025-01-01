Menu
Awards and nominations of Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi
Academy Awards, USA 1991 Academy Awards, USA 1991
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 1991 Golden Globes, USA 1991
Best Song
Winner
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Song
Nominee
