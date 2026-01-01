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Kinoafisha
Persons
Norman Lloyd
Awards
Awards and nominations of Norman Lloyd
Norman Lloyd
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Norman Lloyd
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Special - Comedy or Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Dramatic Series
Nominee
Outstanding Dramatic Series
Nominee
Venice Film Festival 1985
Venice TV Prize - Special Mention
Winner
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