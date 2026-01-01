Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Norman Lloyd Awards

Awards and nominations of Norman Lloyd

Norman Lloyd
Awards and nominations of Norman Lloyd
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Special - Comedy or Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1970 Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Dramatic Series
Nominee
 Outstanding Dramatic Series
Nominee
Venice Film Festival 1985 Venice Film Festival 1985
Venice TV Prize - Special Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more