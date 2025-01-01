Menu
Jordana Spiro
Awards
About
Filmography
Awards
Sundance Film Festival 2018
NEXT Innovator Award
Winner
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
