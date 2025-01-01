Menu
Awards and nominations of Jordana Spiro

Jordana Spiro
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
NEXT Innovator Award
Winner
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
