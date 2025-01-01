Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Lori Singer
Awards
Awards and nominations of Lori Singer
Lori Singer
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Lori Singer
Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree