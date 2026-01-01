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Kinoafisha
Persons
Park Chan-wook
Awards
Awards and nominations of Park Chan-wook
Park Chan-wook
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Awards
Awards and nominations of Park Chan-wook
Cannes Film Festival 2022
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2023
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2005
Little Golden Lion
Winner
Alternatives
Winner
Best Film in Competition
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2025
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 2011
Best Short film
Winner
Berlin International Film Festival 2007
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
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