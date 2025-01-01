Menu
Awards
Agnieszka Holland
Awards and nominations of Agnieszka Holland
Academy Awards, USA 1992
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1993
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2023
Premio CinemaSarà Award
Winner
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Winner
Special Jury Prize
Winner
Green Drop Award
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Winner
Best Film
Winner
Best Film in a Foreign Language
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2002
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Alfred Bauer Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1981
Golden Berlin Bear
Nominee
