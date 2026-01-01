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Kinoafisha Persons Nagisa Oshima Awards

Awards and nominations of Nagisa Oshima

Nagisa Oshima
Awards and nominations of Nagisa Oshima
Cannes Film Festival 1978 Cannes Film Festival 1978
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983 Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
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