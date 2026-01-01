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Kinoafisha
Persons
Nagisa Oshima
Awards
Awards and nominations of Nagisa Oshima
Nagisa Oshima
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Awards
Awards and nominations of Nagisa Oshima
Cannes Film Festival 1978
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
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