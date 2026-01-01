Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Mari Hamada
Mari Hamada
Mari Hamada
Date of Birth
27 December 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
152 cm (5 ft 0 in)
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Comedy actress
Popular Films
7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
(2002)
Tickets
7.0
Oshi No Ko: The Final Act
(2024)
6.6
Inuyashiki
(2018)
Filmography
Genre
All
Animation
Anime
Comedy
Detective
Drama
Fairy Tale
Family
Fantasy
Music
Musical
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2024
2018
2015
2014
2004
2002
All
6
Films
6
Actress
6
7
Oshi No Ko: The Final Act
Oshi no Ko: The Final Act
Drama, Fantasy, Music
2024, Japan
6.6
Inuyashiki
Inuyashiki
Thriller, Sci-Fi
2018, Japan
6.4
Maestro!
Maesutoro!
Drama, Comedy, Musical
2015, Japan
4.7
Akumu-chan
Akumu Chan the Movie
Detective
2014, Japan
5.9
Blood and Bones / Chi to hone
Blood and Bones / Chi to hone
Drama
2004, Japan
7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Fairy Tale, Family, Sci-Fi, Comedy, Animation, Anime
2002, Japan
Tickets
