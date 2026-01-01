Mari Hamada

Menu
Date of Birth
27 December 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
152 cm (5 ft 0 in)
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Comedy actress

Filmography

Genre
Year
Oshi No Ko: The Final Act 7
Oshi No Ko: The Final Act Oshi no Ko: The Final Act
Drama, Fantasy, Music 2024, Japan
Inuyashiki 6.6
Inuyashiki Inuyashiki
Thriller, Sci-Fi 2018, Japan
Maestro! 6.4
Maestro! Maesutoro!
Drama, Comedy, Musical 2015, Japan
Akumu-chan 4.7
Akumu-chan Akumu Chan the Movie
Detective 2014, Japan
Blood and Bones / Chi to hone 5.9
Blood and Bones / Chi to hone Blood and Bones / Chi to hone
Drama 2004, Japan
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return 7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Fairy Tale, Family, Sci-Fi, Comedy, Animation, Anime 2002, Japan
