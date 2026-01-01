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Kinoafisha Persons Corinna Harfouch Awards

Awards and nominations of Corinna Harfouch

Corinna Harfouch
Awards and nominations of Corinna Harfouch
Berlin International Film Festival 1993 Berlin International Film Festival 1993
Berlinale Camera
Winner
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