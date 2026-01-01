Menu
Aleksey Karelin
Aleksey Karelin

Aleksey Karelin

Aleksey Karelin

Date of Birth
10 October 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Actor
Actor type
Romantic hero

Popular Films

Lyudi dobrye 6.8
Lyudi dobrye (2009)
A Time to Gather Stones 6.7
A Time to Gather Stones (2005)
Mushketyory Ekateriny 6.7
Mushketyory Ekateriny (2009)

Filmography

Genre
Year
Baltijskoe more
War, Drama 2025, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Bez tebya mne zhizni net
Romantic 2023, Russia
Recept na lyubov
Recept na lyubov
Romantic 2023, Russia
Borschi 6.5
Borschi
Crime, Drama 2023, Russia
Mama vsegda prava
Mama vsegda prava
Romantic 2023, Russia
Anonimnyy detektiv
Anonimnyy detektiv
Detective, Crime 2022, Russia
Kriminalnyy doktor
Kriminalnyy doktor
Drama, Crime 2021, Russia
Akvareli
Akvareli
Romantic 2018, Russia
Kupchino 4.8
Kupchino
Detective 2018, Russia
Chernaya krov 5.1
Chernaya krov
Drama 2017, Russia
Kto ya
Kto ya
Drama 2016, Russia/Belarus
Dolgi sovesti
Dolgi sovesti
Drama, Romantic 2016, Russia
Kuda uhodyat dozhdi
Kuda uhodyat dozhdi
Romantic 2016, Russia/Belarus
Vmesto nee
Vmesto nee
Drama, Romantic 2015, Russia
Chuzhoe lico 5.3
Chuzhoe lico
Romantic 2015, Russia
Buduschee sovershennoe 4.8
Buduschee sovershennoe
Romantic 2015, Russia
Alla v poiskah Ally 5.4
Alla v poiskah Ally
Romantic 2015, Russia
Ot prazdnika k prazdniku
Ot prazdnika k prazdniku
Romantic 2014, Russia
Illyuziya schastya
Illyuziya schastya
Romantic 2013, Russia
Kukly
Kukly
Romantic 2012, Russia
Mushketyory Ekateriny 6.7
Mushketyory Ekateriny
Adventure 2009, Russia
Lyudi dobrye 6.8
Lyudi dobrye
Drama 2009, Russia
Watch trailer
A Time to Gather Stones 6.7
A Time to Gather Stones
War, Drama 2005, Russia
