Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksey Karelin
Aleksey Karelin
Kinoafisha
Persons
Aleksey Karelin
Aleksey Karelin
Aleksey Karelin
Date of Birth
10 October 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Actor
Actor type
Romantic hero
Popular Films
6.8
Lyudi dobrye
(2009)
6.7
A Time to Gather Stones
(2005)
6.7
Mushketyory Ekateriny
(2009)
Filmography
Genre
All
Adventure
Crime
Detective
Drama
Romantic
War
Year
All
2025
2023
2022
2021
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009
2005
All
23
Films
6
TV Shows
17
Director
23
Actor
1
Baltijskoe more
War, Drama
2025, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Romantic
2023, Russia
Recept na lyubov
Romantic
2023, Russia
6.5
Borschi
Crime, Drama
2023, Russia
Mama vsegda prava
Romantic
2023, Russia
Anonimnyy detektiv
Detective, Crime
2022, Russia
Kriminalnyy doktor
Drama, Crime
2021, Russia
Akvareli
Romantic
2018, Russia
4.8
Kupchino
Detective
2018, Russia
5.1
Chernaya krov
Drama
2017, Russia
Kto ya
Drama
2016, Russia/Belarus
Dolgi sovesti
Drama, Romantic
2016, Russia
Kuda uhodyat dozhdi
Romantic
2016, Russia/Belarus
Vmesto nee
Drama, Romantic
2015, Russia
5.3
Chuzhoe lico
Romantic
2015, Russia
4.8
Buduschee sovershennoe
Romantic
2015, Russia
5.4
Alla v poiskah Ally
Romantic
2015, Russia
Ot prazdnika k prazdniku
Ot prazdnika k prazdniku
Romantic
2014, Russia
Illyuziya schastya
Romantic
2013, Russia
Kukly
Romantic
2012, Russia
6.7
Mushketyory Ekateriny
Adventure
2009, Russia
6.8
Lyudi dobrye
Lyudi dobrye
Drama
2009, Russia
Watch trailer
6.7
A Time to Gather Stones
Vremya sobirat kamni
War, Drama
2005, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree