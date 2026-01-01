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Moreno De Bartoli Moreno De Bartoli
Kinoafisha Persons Moreno De Bartoli

Moreno De Bartoli

Moreno De Bartoli

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business (1985)

Filmography

When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Drama 1985, Yugoslavia
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