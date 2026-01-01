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Moreno De Bartoli
Moreno De Bartoli
Kinoafisha
Persons
Moreno De Bartoli
Moreno De Bartoli
Moreno De Bartoli
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
When Father Was Away on Business
(1985)
Filmography
6.9
When Father Was Away on Business
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Drama
1985, Yugoslavia
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