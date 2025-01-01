Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Julian Wadham Awards

Awards and nominations of Julian Wadham

Julian Wadham
Awards and nominations of Julian Wadham
Screen Actors Guild Awards 1997 Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more