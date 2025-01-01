Menu
Awards and nominations of Paul McCartney
Paul McCartney
Awards and nominations of Paul McCartney
Academy Awards, USA 1971
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Academy Awards, USA 2002
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Academy Awards, USA 1974
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 1985
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Classical Music-Dance Program
Nominee
Outstanding Classical Music-Dance Program
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Original Song
Nominee
BAFTA Awards 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
