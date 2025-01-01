Menu
John Lennon
Awards
Awards and nominations of John Lennon
John Lennon
Awards and nominations of John Lennon
Academy Awards, USA 1971
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
BAFTA Awards 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Nominee
