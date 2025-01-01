Menu
Kinoafisha Persons John Lennon Awards

John Lennon
Awards and nominations of John Lennon
Academy Awards, USA 1971 Academy Awards, USA 1971
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
BAFTA Awards 1965 BAFTA Awards 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
