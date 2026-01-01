Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Basov
Aleksandr Basov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Basov
Aleksandr Basov
Aleksandr Basov
Date of Birth
16 September 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
8.1
Kriminalnaya Rossiya
(1995)
7.1
Lesnaya tsarevna
(2005)
6.2
Moya mama protiv
(2015)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Documentary
Drama
Fairy Tale
Romantic
Year
All
2023
2019
2015
2011
2005
1995
All
6
Films
2
TV Shows
4
Producer
1
Director
4
Writer
2
Actor
1
Otel dlya dvoih
Romantic,
2023, Russia
5.6
God of Japan
God of Japan
Drama, Detective
2019, Russia
6.2
Moya mama protiv
Drama, Romantic
2015, Russia
4.5
Salyami
Drama, Comedy, Romantic,
2011, Russia
7.1
Lesnaya tsarevna
Lesnaya tsarevna
Fairy Tale
2005, Russia
8.1
Kriminalnaya Rossiya
Documentary, Crime
1995, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree