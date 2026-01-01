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Aleksandr Basov
Aleksandr Basov Aleksandr Basov
Kinoafisha Persons Aleksandr Basov

Aleksandr Basov

Aleksandr Basov

Date of Birth
16 September 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Kriminalnaya Rossiya 8.1
Kriminalnaya Rossiya (1995)
Lesnaya tsarevna 7.1
Lesnaya tsarevna (2005)
Moya mama protiv 6.2
Moya mama protiv (2015)

Filmography

Genre
Year
Otel dlya dvoih
Otel dlya dvoih
Romantic, 2023, Russia
God of Japan 5.6
God of Japan God of Japan
Drama, Detective 2019, Russia
Moya mama protiv 6.2
Moya mama protiv
Drama, Romantic 2015, Russia
Salyami 4.5
Salyami
Drama, Comedy, Romantic, 2011, Russia
Lesnaya tsarevna 7.1
Lesnaya tsarevna Lesnaya tsarevna
Fairy Tale 2005, Russia
Kriminalnaya Rossiya 8.1
Kriminalnaya Rossiya
Documentary, Crime 1995, Russia
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