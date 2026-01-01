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Kinoafisha
Persons
Robert Yang
Awards
Awards and nominations of Robert Yang
Robert Yang
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Robert Yang
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
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