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Kinoafisha
Persons
Nicole Kassell
Awards
Awards and nominations of Nicole Kassell
Nicole Kassell
About
Awards
Awards and nominations of Nicole Kassell
Cannes Film Festival 2004
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Nominee
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