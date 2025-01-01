Menu
Kinoafisha Persons Dan Hedaya Awards

Awards and nominations of Dan Hedaya

Dan Hedaya
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1997 Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast
Nominee
