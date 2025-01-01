Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Michael Emerson
Awards
Awards and nominations of Michael Emerson
Michael Emerson
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Michael Emerson
Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree