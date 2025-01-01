Menu
Michael Emerson Awards

Awards and nominations of Michael Emerson

Michael Emerson
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
