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Kinoafisha
Persons
Tom Poston
Awards
Awards and nominations of Tom Poston
Tom Poston
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Awards
Awards and nominations of Tom Poston
Primetime Emmy Awards 1959
Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
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