Anatoly Petrov

Anatoly Petrov

Date of Birth
30 July 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey (2004)
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych (2006)
Ilya and the Robber 7.3
Ilya and the Robber (2007)

Filmography

Genre
Year
All 17 Films 14 TV Shows 3 Voice 1 Actor 14 Director 2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 5.9
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation 2025, Russia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy 2024, Russia
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
Horse Julius and Big Horse Racing 6.7
Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's 2020, Russia
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola 6.7
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family 2018, Russia
Nosferatu. Uzhas nochi 4.3
Nosferatu. Uzhas nochi
Horror, Comedy, Animation 2010, Russia
Ilya and the Robber 7.3
Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation 2007, Russia
Kacheli 6.9
Kacheli
Action, Romantic 2007, Russia
Little Vasilisa 7.3
Little Vasilisa
Animation, Short 2007, Russia
Luntik i ego druzya
Luntik i ego druzya
Children's 2006, Russia
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure 2006, Russia
Nelegal 5.4
Nelegal
Drama 2005, Russia
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation 2004, Russia
Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode
Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode
Children's 1999, Russia
Gorko 6.2
Gorko
Comedy 1998, Russia
Polifem, Akid i Galateya 6.9
Polifem, Akid i Galateya
Animation 1995, Russia
Heracles at Admetus 7
Heracles at Admetus
Short, Animation, Fantasy 1986, USSR
