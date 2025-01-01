Menu
Anatoly Petrov
Anatoly Petrov
Anatoly Petrov
Date of Birth
30 July 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
(2004)
7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
(2006)
7.3
Ilya and the Robber
(2007)
Filmography
5.9
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy
2024, Russia
6.1
Tri bogatyrya i Kon na trone
Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family
2021, Russia
Watch trailer
6.7
Horse Julius and Big Horse Racing
Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's
2020, Russia
Watch trailer
6.7
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family
2018, Russia
Watch trailer
4.3
Nosferatu. Uzhas nochi
Nosferatu. Uzhas nochi
Horror, Comedy, Animation
2010, Russia
Watch trailer
7.3
Ilya and the Robber
Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation
2007, Russia
Watch trailer
6.9
Kacheli
Kacheli
Action, Romantic
2007, Russia
Watch trailer
7.3
Little Vasilisa
Malenkaya Vasilisa
Animation, Short
2007, Russia
Luntik i ego druzya
Children's
2006, Russia
7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure
2006, Russia
Watch trailer
5.4
Nelegal
Nelegal
Drama
2005, Russia
7.7
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation
2004, Russia
Watch trailer
Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode
Children's
1999, Russia
6.2
Gorko
Gorko
Comedy
1998, Russia
6.9
Polifem, Akid i Galateya
Polifem, Akid i Galateya
Animation
1995, Russia
7
Heracles at Admetus
Heracles at Admetus
Short, Animation, Fantasy
1986, USSR
