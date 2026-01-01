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Kinoafisha
Persons
Marina Razbezhkina
Awards
Awards and nominations of Marina Razbezhkina
Marina Razbezhkina
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Marina Razbezhkina
Window to Europe 2004
Best Film
Winner
Moscow International Film Festival 2004
FIPRESCI Prize
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
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