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Kinoafisha Persons Marina Razbezhkina Awards

Awards and nominations of Marina Razbezhkina

Marina Razbezhkina
Awards and nominations of Marina Razbezhkina
Window to Europe 2004 Window to Europe 2004
Best Film
Winner
Moscow International Film Festival 2004 Moscow International Film Festival 2004
FIPRESCI Prize
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004 Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
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