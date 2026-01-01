Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Marina Razbezhkina
Marina Razbezhkina
Kinoafisha
Persons
Marina Razbezhkina
Marina Razbezhkina
Marina Razbezhkina
Date of Birth
17 July 1948
Age
77 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Producer, Director, Writer
Actor type
The Adventurer, Dramatic actor
Popular Films
7.6
New Berlin
(2023)
6.1
Chuzhaya rabota
(2015)
5.8
21 den
(2014)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Documentary
Drama
History
Short
Year
All
2023
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007
2004
All
12
Films
12
Actor
1
Producer
8
Director
4
Writer
1
7.6
New Berlin
New Berlin
Adventure, Drama, History
2023, Russia
3.6
Film for Carlos
Film for Carlos
Documentary
2017, Russia / Guatemala
Unizhennye i oskorblennye
Documentary
2016, Russia
Here and Now
Here and Now
Documentary
2016, Russia
6.1
Chuzhaya rabota
Chuzhaya rabota
Documentary
2015, Russia
5.8
21 den
21 den
Drama, Documentary
2014, Russia
Watch trailer
4.9
Optical Axis
Optical Axis
Documentary
2013, Russia
Pochemu ya tut
Pochemu ya tut
Short, Documentary
2013, Russia
5.8
Winter, Go Away!
Zima, ukhodi!
Documentary
2012, Russia
S.P.A.R.T.A. - The Territory of Happiness
Documentary
2012, Russia
5
Yar
Yar
Drama
2007, Russia
5.7
Harvest Time
Vremya zhatvy
Comedy, Drama
2004, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree