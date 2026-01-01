Marina Razbezhkina

Menu
Date of Birth
17 July 1948
Age
77 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Producer, Director, Writer
Actor type
The Adventurer, Dramatic actor

Popular Films

7.6
New Berlin (2023)
Chuzhaya rabota 6.1
Chuzhaya rabota (2015)
21 den 5.8
21 den (2014)

Filmography

Genre
Year
7.6
New Berlin New Berlin
Adventure, Drama, History 2023, Russia
Film for Carlos 3.6
Film for Carlos Film for Carlos
Documentary 2017, Russia / Guatemala
Unizhennye i oskorblennye
Documentary 2016, Russia
Here and Now
Here and Now Here and Now
Documentary 2016, Russia
Chuzhaya rabota 6.1
Chuzhaya rabota Chuzhaya rabota
Documentary 2015, Russia
21 den 5.8
21 den 21 den
Drama, Documentary 2014, Russia
Watch trailer
Optical Axis 4.9
Optical Axis Optical Axis
Documentary 2013, Russia
Pochemu ya tut Pochemu ya tut
Short, Documentary 2013, Russia
Winter, Go Away! 5.8
Winter, Go Away! Zima, ukhodi!
Documentary 2012, Russia
S.P.A.R.T.A. - The Territory of Happiness
S.P.A.R.T.A. - The Territory of Happiness
Documentary 2012, Russia
5
Yar Yar
Drama 2007, Russia
Harvest Time 5.7
Harvest Time Vremya zhatvy
Comedy, Drama 2004, Russia
