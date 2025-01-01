Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Breckin Meyer Awards

Awards and nominations of Breckin Meyer

Breckin Meyer
Awards and nominations of Breckin Meyer
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
 Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Razzie Awards 2003 Razzie Awards 2003
Worst Actor
Winner
Worst Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more