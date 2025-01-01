Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Breckin Meyer
Awards and nominations of Breckin Meyer
Breckin Meyer
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Razzie Awards 2003
Worst Actor
Winner
