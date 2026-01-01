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Carrie Finn
Carrie Finn
Kinoafisha
Persons
Carrie Finn
Carrie Finn
Carrie Finn
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.3
The Mentalist
(2008)
5.9
Elephant
(2003)
Filmography
8.3
The Mentalist
Drama, Crime, Detective
2008, USA
5.9
Elephant
Elephant
Drama, Thriller
2003, USA
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