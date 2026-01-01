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Moussa Maaskri
Moussa Maaskri
Kinoafisha
Persons
Moussa Maaskri
Moussa Maaskri
Moussa Maaskri
Date of Birth
15 November 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor, Writer
Actor type
Action hero
,
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.7
Coeurs Noirs
(2023)
7.4
The Connection
(2014)
7.2
Anything for Her
(2008)
Filmography
Un prophète
Crime, Thriller
2026, France
6.2
Furies
Drama, Action, Crime
2024, France
6.9
Blood Coast
Action, Crime
2023, France
7.7
Coeurs Noirs
Drama, Action, War
2023, France
6.6
Le Petit Blond De La Casbah
Le petit blond de la casbah
Biography, Comedy, Drama
2023, France / Tunisia
6.7
Stillwater
Stillwater
Drama, Thriller
2021, USA
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6.1
Rogue City
Bronx
Action, Crime, Thriller
2020, France
4.8
Achoura
Achoura
Horror, Fantasy, Thriller
2018, Morocco / France
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