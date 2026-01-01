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Moussa Maaskri
Moussa Maaskri Moussa Maaskri
Kinoafisha Persons Moussa Maaskri

Moussa Maaskri

Moussa Maaskri

Date of Birth
15 November 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor, Writer
Actor type
Action hero, Thriller hero, Dramatic actor

Popular Films

Coeurs Noirs 7.7
Coeurs Noirs (2023)
The Connection 7.4
The Connection (2014)
Anything for Her 7.2
Anything for Her (2008)

Filmography

Un prophète
Un prophète
Crime, Thriller 2026, France
Furies 6.2
Furies
Drama, Action, Crime 2024, France
Blood Coast 6.9
Blood Coast
Action, Crime 2023, France
Coeurs Noirs 7.7
Coeurs Noirs
Drama, Action, War 2023, France
Le Petit Blond De La Casbah 6.6
Le Petit Blond De La Casbah Le petit blond de la casbah
Biography, Comedy, Drama 2023, France / Tunisia
Stillwater 6.7
Stillwater Stillwater
Drama, Thriller 2021, USA
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Rogue City 6.1
Rogue City Bronx
Action, Crime, Thriller 2020, France
Achoura 4.8
Achoura Achoura
Horror, Fantasy, Thriller 2018, Morocco / France
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