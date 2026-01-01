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Kinoafisha
Persons
Robert Pulcini
Awards
Awards and nominations of Robert Pulcini
Robert Pulcini
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Robert Pulcini
Academy Awards, USA 2004
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Sundance Film Festival 2003
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
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