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Kinoafisha Persons Robert Pulcini Awards

Awards and nominations of Robert Pulcini

Robert Pulcini
Awards and nominations of Robert Pulcini
Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Sundance Film Festival 2003 Sundance Film Festival 2003
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
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