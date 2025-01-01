Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Nikolaj Lie Kaas
Awards
Awards and nominations of Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Nikolaj Lie Kaas
Berlin International Film Festival 2003
EFP Shooting Star
Winner
Berlin International Film Festival 2023
Berlinale Series Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree