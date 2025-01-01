Menu
Awards and nominations of Nikolaj Lie Kaas

Nikolaj Lie Kaas
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
EFP Shooting Star
Winner
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Berlinale Series Award
Nominee
