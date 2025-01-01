Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
David Warner
Awards
Awards and nominations of David Warner
David Warner
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of David Warner
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1967
Best British Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree