David Warner Awards

Awards and nominations of David Warner

David Warner
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1967 BAFTA Awards 1967
Best British Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998 Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast
Nominee
