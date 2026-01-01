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Kinoafisha
Persons
Charles Bronson
Awards
Awards and nominations of Charles Bronson
Charles Bronson
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Charles Bronson
Golden Globes, USA 1972
World Film Favorite - Male
Winner
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Single Program
Nominee
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