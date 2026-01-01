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Edson Oliveira
Edson Oliveira
Kinoafisha
Persons
Edson Oliveira
Edson Oliveira
Edson Oliveira
Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
8.2
City of God
(2002)
Filmography
8.2
City of God
Cidade de Deus
Thriller, Crime, Drama
2002, Brazil / France
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