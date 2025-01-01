Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Patty Jenkins
Awards
Awards and nominations of Patty Jenkins
Patty Jenkins
Cannes Film Festival 2018
Kering Women in Motion Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
