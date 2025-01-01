Menu
Awards and nominations of Patty Jenkins

Patty Jenkins
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Kering Women in Motion Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
