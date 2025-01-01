Menu
Awards
Awards and nominations of Kim Ki Duk
Kim Ki Duk
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Kim Ki Duk
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Film (Venice Days)
Winner
Venice Days Award
Nominee
Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Winner
Little Golden Lion
Winner
Nazareno Taddei Award
Winner
Golden Mouse
Winner
Venice Film Festival 2004
Best Director
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Competition
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000
Netpac Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2019
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Audience Award
Winner
Berlin International Film Festival 2004
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Prize of the Postimees Jury
Winner
Audience Award
Winner
Estonian Film Critics Award
Winner
Best Director
Winner
Don Quixote Award - Special Mention
Winner
Grand Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 2001
Golden St. George
Nominee
